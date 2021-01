Luis Alberto riparte da Marassi. Il Messaggero: "Il suo stadio dei sogni"

Luis Alberto riparte da Marassi. Il Messaggero: "Il suo stadio dei sogni". Riprendere a giocare da Marassi per Luis Alberto è qualcosa di magico. Fu contro il Genoa, nel 2017, che lo spagnolo cominciò a far vedere di che pasta è fatto. La Lazio perdeva, lui entrò in campo e mise in mostra le sue qualità, segnando soprattutto la rete del pareggio al 90', la prima con la maglia biancoceleste, sfiorando addirittura il raddoppio poco dopo. Fu così che scoccò la scintilla tra lui e Inzaghi, che sin lì lo aveva utilizzato poco. Da Marassi partì la sua avventura con la Lazio con il tecnico che fu in grado di farlo crescere ancora di più, facendolo diventare uno dei centrocampisti più apprezzati in Italia e in Europa.