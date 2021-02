Lukaku, continua la maledizione bianconera. Tuttosport: "Mai un gol contro la Juventus"

Gli incroci con la Juventus rappresentano una vera e propria maledizione per Romelu Lukaku: "In quattro partite con l'Inter - spiega Tuttosport - il colosso belga non ha messo a segno nemmeno un gol e non è riuscito a sfornare assist (lo stesso era accaduto ai tempi dello United)". Ieri la tendenza non è cambiata: Big Rom era sempre circondato da maglie bianconere, e quando la LuLa viene disinnescata per Conte sono dolori. "Quella di Lukaku contro la Juve è un'allergia più unica che rara - prosegue il quotidiano -, dato che il centravanti belga ha sempre segnato a ogni squadra contro la quale abbia disputato almeno quattro partite da quando indossa la maglia nerazzurra". Un dato che aumenta i rimpianti, soprattutto se si pensa all'importanza che avrebbe potuto rivestire Sanchez con le sue abilità di rifinitore. Ma per Lukaku è già tempo di voltare pagina e di rigettarsi sul campionato, dove ha già ampiamente dimostrato di essere devastante.