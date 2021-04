Man United-Roma. CorSera: "Da Fonseca a Dzeko: per molti potrebbe essere l'ultimo ballo"

Il Corriere della Sera sottolinea come Roma-Manchester United possa essere l'ultimo ballo per tanti, oppure spingere ancora un po' più in là i confini della gloria. Lunga è la lista dei romanisti che nella prossima stagione potrebbero essere altrove: su tutti Paulo Fonseca, per il quale le offerte, da vincente, non mancheranno e lo stress capitolino nelle ultime settimane è stato pesante. Poi c'è Dzeko, che potrebbe accettare la rescissione, Mkhiyaryan che non ha ancora firmato, poi Peres, Pedro, Zaniolo, Pau Lopez, Juan Jesus, Fazio...