Mancini CT spot. Il Mattino: "Mai un tecnico della Nazionale aveva fatto tante pubblicità"

Mancini ci mette la faccia... anche in tv. Il c.t. - fa notare oggi Il Mattino - è l'uomo immagine dell'Italia anche dal punto di vista pubblicitario. Roberto è ovunque, davanti alla telecamera si sente a suo agio. Raggiunto dal quotidiano, Giuliano Annigliato, operatore nel settore della comunicazione per A&C Network, ha sottolineato come "i diritti di immagine rappresentano spesso l'aspetto più sostanzioso di un contratto dal punto di vista economico", aggiungendo come gli sponsor in questione contribuiscano "al pagamento del suo stipendio, e quindi è giusto che sia lui a metterci la faccia".