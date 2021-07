Mancini simbolo nazionale. Corriere dello Sport: "Il c.t. tra i padri della patria calcistica"

Non era certo nelle corde né di Valcareggi, né di Bearzot, e nemmeno di Vittorio Pozzo lasciarsi andare: per questo il pianto liberatorio dopo il fischio finale a Wembley - scrive oggi il Corriere dello Sport - appartiene completamente a Roberto Mancini, appena promosso tra "i padri della nostra patria calcistica". Il c.t. si è lasciato guidare dall'esperienza, grazie al suo carisma è entrato subito nella testa dei calciatori: un lavoro psicologico che gli è venuto facile, assecondato da uno staff a sua immagine e somiglianza. La costruzione di questa rosa vincente è avvenuta per selezione naturale, e quando è stato subodorato un "corpo estraneo" sono arrivate le scelte finali, tese a salvaguardare il gruppo. Mancini non si è sottratto ad un compito impegnativo e ha condotto la Nazionale per la strada che porta dritta alla vittoria, che in questo caso si è basata sulla condivisione nella sua espressione massima, ovvero l'amicizia.