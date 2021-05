Milan-Benevento, ci si gioca tutto. Corriere dello Sport: "Con Pippo una crudele sera da nemici"

La lotta Champions e la volata salvezza s'intrecciano in una sfida - quella tra Milan e Benevento - fondamentale per la stagione delle due squadre. Se i sanniti piangono - scrive oggi il Corriere dello Sport -, il Milan, precipitato dal secondo posto al quinto dopo i due "schiaffoni" contro Sassuolo e Lazio, non può di certo sorridere. Nel giorno della sfida al grande ex Inzaghi, il Diavolo non può fare altro che aggrapparsi al suo gigante di Malmo, Zlatan Ibrahimovic, rimasto troppe volte ai box in stagione per acciacchi e distrazioni varie.