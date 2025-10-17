Milan in ansia per Pulisic e Rabiot, La Gazzetta dello Sport titola: "Soccorso Leao"

"Soccorso Leao" è il titolo di apertura proposto oggi sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano si concentra sul portoghese, chiamato a far 'dimenticare' le pesanti assenze degli infortunati Christian Pulisic e Adrien Rabiot nella sfida tra Milan e Fiorentina: "Milan, Rabiot e Pulisic che guai - si legge ancora -. Il francese fuori un mese, si teme per l'americano. Ora Allegri ha bisogno (già con la Fiorentina) del Rafa migliore". Appuntamento domenica sera alle 20.45 a San Siro.

Il taglio alto è invece dedicato a Roma-Inter, big match in programma domani sera all'Olimpico. Sul fronte giallorosso spicca l'intervista esclusiva alla colonna difensiva Gianluca Mancini ("La mia Roma vuole la Champions e merita il primato"), mentre in casa nerazzurra si parla della probabile conferma da titolare di Ange-Yoan Bonny, pronto ad affiancare Lautaro Martinez in attacco visto l'infortunio di Marcus Thuram: "Bonny in coppia con Lautaro. Mi manda Chivu. E l'Inter punta sul ragazzo del gol".

Di spalla, invece, trova spazio la Juventus, tornata nel mirino della UEFA per un possibile sforamento dei parametri del Fair Play Finanziario (FPF) per il presunto superamento del limite consentito (fissato ad un massimo di 30 milioni di euro) nel triennio che va dal 2022/2023 al 2024/2025: "È sotto inchiesta per il fair play Uefa: rischia una multa, verdetto a marzo".