Live TMW

Inter, Chivu: "Vogliamo onorare il nostro blasone. Thuram? A Napoli non ci sarà"
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 19:30Serie A
Bruno Cadelli

È la vigilia di Union Saint Gilloise-Inter, match valido per la terza giornata della League Phase di Champions League. I nerazzurri arrivano alla partita a punteggio pieno dopo le vittorie contro Ajax e Salvia Praga. Nella conferenza stampa pre partita interviene l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu.

Si vuole ricalcare quanto fatto l'anno scorso?
"Noi l'abbiamo sempre detto abbiamo l'obbligo di pensare in grande. Dalle parole ai fatti, poi, la strada è lunga. Abbiamo una società che ci sostiene e dobbiamo essere la migliore versione nostra per essere in primavera in tutte le competizioni".

Cosa bisogna evitare ora?
"Bisogna mantenere entusiasmo e cercare di evitare o passi falsi. Abbiamo fatto buon prestazioni e abbiamo l'ambizione di andare avanti. Possono arrivare anche momenti negativi".

Possono esserci Pio e Bonny dal 1'?
"Vi devo dare la formazione allora. Per me non esistono titolari, lo ripeto da mesi. Se non lo facessi, non sarei coerente. Mi fido di tutti i giocatori che ho a disposizione, tutti possono partire dall'inizio. Sono felice di avere a disposizione un gruppo del genere, mi permette di portare avanti un lavoro nel quale credo molto. Tutti possono dare un contributo alle partite e al cammino: quando vedo la gente felice mi sveglio bene al mattino".

Come sta Lautaro? A che punto è Thuram?
Lautaro sta bene e non ha avuto più problemi che ha avuto prima di Roma. Ha sciolto anche il raffreddore e ha fatto un buon recupero. Marcus ha bisogno di qualche giorno in più e non so cosa dirvi. Stiamo cercando di recuperarlo il prima possibile. Per il Napoli non ci sarà a quanto pare"

Che tipo è l'avversario di domani?
"La squadra è molto aggressiva e vuole pressare alto. Non so se con noi cambierà. Non credo però che stravolgeranno la loro identità. Hanno già preso tre punti in classifica in Champions e sono leader del campionato. Hanno battutto il PSV e con il Newcastle c'è stato un incidente".

Domani è più importante rispetto alla partita con il Napoli?
"Pensiamo partita per partita e la Champions non è da sottovalutare. Raggiungere la finale in Champions non è da poco. Sappiamo cosa vuol dire giocare in Champions League e dobbiamo onorare la nostra storia".

Nella sua immagine di Inter cosa manca ancora?
"Manca solo la partita di domani, non penso al campionato. Domani è importante come tutte le prossime partite e le precedenti di Champions. Vogliamo onorare il nostro blasone e la nostra identità".

19.32 - termina la conferenza stampa

