Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità

Uno dei giovani più chiacchierati e celebrati del calcio italiano ed europeo è senza ombra di dubbio alcuno l'interista Francesco Pio Esposito. Con l'Inter e pure con la Nazionale, tanti titoli e prime pagine sono sue. Però il suo rinnovo non è un argomento di attualità. Perché?

Ve lo spieghiamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Mkhitaryan a 360° su Inter e Pio Esposito
Dopo l'uscita della sua autobiografia "La mia vita sempre al centro", Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, parlando della partita di sabato che giocherà contro la Roma, sua ex squadra: "In entrambe le città si vive la passione, ma in modo diverso. Nella Capitale sono più emozionati, a Milano più sereni. Ho vissuto anni bellissimi in queste due città, sono felice di essere venuto in Italia, è stata la scelta giusta. Per me anche la Roma c'è per lo Scudetto. Sono molto forti, fanno vedere come giocano e conoscendo Gasperini sono sicuro che lotteranno per lo Scudetto".

Che impatto ha avuto Chivu?
"Assomiglia a Mourinho in alcune cose. È interessante come sta parlando e allenando. Gli allenamenti sono molto divertenti, ho fiducia che sia sulla strada giusta. È molto attento ai piccoli dettagli che fanno la differenza durante la partita per vincere".

Che cosa vi stanno dando i giovani?
"Stanno giocando ci stanno aiutando tantissimo, è una grande cosa e siamo felici di averli perché sono focalizzati su quel che devono fare e ci danno un grande aiuto".

Si parla molto di Pio Esposito.
"È un grande talento, ma non voglio che lo rovinino, è ancora molto giovane. Non mettiamogli pressione, verrà il suo tempo e farà molto bene, ma bisogna aspettare e non velocizzare le cose. La somiglianza con Dzeko? Secondo me sono diversi. Sono forti fisicamente, Edin ha fatto una grande carriera e spero Pio faccia lo stesso".

