20 ottobre 2013, Giuseppe Rossi manda kappaò la Juve: la Fiorentina gode uno storico 4-2
Il 20 ottobre del 2013, all'Artemio Franchi di Firenze, ospite c'è la Juventus. La squadra di Antonio Conte non ha perso per tutta la stagione precedente, presentandosi ancora imbattuta in Toscana. Favori del pronostico quindi tutti a favore dei bianconeri, anche perché i viola non vincono in casa dal 1998, 14 anni fa. Primo tempo che va via liscio: rigore di Tevez prima e raddoppio di Pogba, che imita Batistuta con una mitragliata che non fa felice, per usare un eufemismo, il pubblico.
Nel secondo tempo, però, la musica cambia completamente e a dirigere l'orchestra maestro Giuseppe Rossi. L'italoamericano insacca su rigore il momentaneo uno a due, ma a un quarto d'ora dalla fine è un crescendo rossiniano (appunto): pareggio prima, contropiede di Cuadrado che trova il tris di Joaquin, poi la tripletta firmata ancora da Pepito: 4-2 che manda in visibilio gli spettatori, che sognano con il proprio attaccante.
FIORENTINA-JUVENTUS 4-2
Marcatori: Tevez 37′, Pogba 40′, Rossi 65', Rossi 76', Joaquin 78′ , Rossi 81′
FIORENTINA
Neto; Roncaglia, Rodriguez, Savic; Cuadrado, Aquilani (56' Joaquin), Pizarro, Ambrosini (68' Fernandez), Pasqual; Borja Valero; Rossi (85' Matos).
A disposizione: Munua, Tomovic, Compper, Bakic, Vecino, Alonso, Vargas, Wolski, Iakovenko.
Allenatore: Montella
JUVENTUS
Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Padoin (83′ Motta), Pogba, Pirlo, Marchisio (77′ Vidal), Asamoah (80′ Giovinco); Tevez, Llorente.
A disposizione: Storari, Rubinho, Caceres, Ogbonna, Peluso, De Ceglie, Isla, Bouy.
Allenatore: Conte
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.