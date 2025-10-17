Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini

C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con GasperiniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 17:05Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Un'altra prestazione importante con la maglia dell'Under 21 fa da contraltare a una stagione da spettatore. Così per Niccolò Pisilli, ventunenne centrocampista della Roma, non resta che una soluzione (a meno che il minutaggio nella Capitale non aumenti drasticamente). Andare altrove, già a gennaio, per trovare minutaggio.

Vi spieghiamo tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Dopo la doppietta contro la Svezia Under 21, Niccolò Pisilli aveva parlato chiaramente del suo presente e del suo futuro. “Io penso sempre a lavorare e a migliorare. Quando vengo messo in campo cerco di dare il 100% sia con la Nazionale sia con la Roma. Io do sempre il massimo, ma a volte le cose vanno meglio e in altre occasioni peggio. Gasperini? Parlerò col mister quando rientrerò a Trigoria ma non ho alcun tipo di problema con lui", aveva detto il centrocampista della Roma.

Giallorossi e Nazionale: tiene banco il tema Soulè
Nella Roma di Gasperini, soprattutto dal centrocampo in su, se c'è un giocatore che più di tutti risulta indispensabile, quello è Matias Soulé. A soli ventidue anni, l’argentino si è caricato sulle spalle l’attacco giallorosso trascinandolo fuori dalle difficoltà iniziali e dalla crisi di gol. Mentre i compagni di reparto tra infortuni e condizione altalenante faticano ancora a incidere, lui ha già lasciato il segno per continuità, qualità e concretezza: tre reti e due assist in sei partite di campionato. Per quanto riguarda, invece, il futuro, i Friedkin lo vedono come uomo del futuro che erediterà il ruolo di Paulo Dybala. E lo pensa anche il ct Scaloni che ha spento sul nascere le voci su una sua possibile convocazione con la nazionale italiana, promettendogli presto una maglia della Seleccion: "Matias è nel mio mirino, giocherà per l’Argentina". E lo farà probabilmente già a novembre se continuerà con queste prestazioni positive in giallorosso.

Articoli correlati
Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Altre notizie Podcast TMW
C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini... Podcast TMWC'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini
Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo Podcast TMWParatici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto Podcast TMWPer Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi... Podcast TMWDue manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer Podcast TMWCome reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Podcast TMWDopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Podcast TMWL'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim Podcast TMWSir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Fenerbahce prepara un mercato invernale da sogno: 6 grandi obiettivi per tornare al top
3 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
4 La Juventus ammette che ci sarà un altro rosso. Ma ogni centesimo vale per Comolli
5 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Ora in radio
Football rewind 18:05Football rewind live!
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.1 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.2 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.3 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
Immagine top news n.4 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Immagine top news n.5 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.6 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
Immagine top news n.7 Il Milan perde Rabiot e attende con ansia gli esami di Pulisic. Il punto sugli infortunati
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fiorentina, Pioli rischia se non fa tre punti nelle prossime tre"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Roma-Inter, i convocati di Gasperini: arriva la prima chiamata per Leon Bailey
Immagine news Serie A n.2 Verona, i convocati di Zanetti per Pisa: torna a disposizione Harroui. Out Bella-Kotchap
Immagine news Serie A n.3 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 7^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.4 Buone notizie per il Milan: oggi Saelemaekers si è allenato in gruppo
Immagine news Serie A n.5 Il Milan perde Pulisic. Le parole di Conte, Chivu e Pioli: le top news delle ore 18
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Pisacane elogia Kilicsoy: "Ciò che ha fatto in nazionale non stupisce. È un talento"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frabotta: "Cesena è la mia rinascita e la mia ripartenza. Che ricordi della Juventus"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Avellino, i convocati di Abate: recuperati Candellone e altri 2. C'è Mannini
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 8ª giornata: Palermo-Modena visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Ceccaroni: "Modena forte ed esperto, serve la partita perfetta per vincere"
Immagine news Serie B n.5 La fantasia ai box: Guiu e Pafundi infortunati, i due jolly che mancheranno a Entella e Samp
Immagine news Serie B n.6 Approvati piano di Audit e Manuale Licenze UEFA: presente anche la Lega B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La rinascita del 'Comunale' di Guidonia. Il progetto raccontato da Anthony Aliano
Immagine news Serie C n.2 Quattordici anni dopo Falcinelli ritrova la Serie C. L'ultima volta salvò il Foligno
Immagine news Serie C n.3 Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al Rocco
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, colpo in attacco: tesserato l'ex Spezia Diego Falcinelli
Immagine news Serie C n.5 Rimini, trattativa in corso per la cessione del club: un’azienda del Nord pronta a subentrare
Immagine news Serie C n.6 "Il Sorrento a Sorrento", la manifestazione dei tifosi per l'adeguamento dello 'Stadio Italia'
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.5 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 La Seconda Giornata di Women’s Champions League non sorride a Roma e Juve: il punto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?