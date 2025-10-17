Podcast TMW C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini

Un'altra prestazione importante con la maglia dell'Under 21 fa da contraltare a una stagione da spettatore. Così per Niccolò Pisilli, ventunenne centrocampista della Roma, non resta che una soluzione (a meno che il minutaggio nella Capitale non aumenti drasticamente). Andare altrove, già a gennaio, per trovare minutaggio.

Dopo la doppietta contro la Svezia Under 21, Niccolò Pisilli aveva parlato chiaramente del suo presente e del suo futuro. “Io penso sempre a lavorare e a migliorare. Quando vengo messo in campo cerco di dare il 100% sia con la Nazionale sia con la Roma. Io do sempre il massimo, ma a volte le cose vanno meglio e in altre occasioni peggio. Gasperini? Parlerò col mister quando rientrerò a Trigoria ma non ho alcun tipo di problema con lui", aveva detto il centrocampista della Roma.

Giallorossi e Nazionale: tiene banco il tema Soulè

Nella Roma di Gasperini, soprattutto dal centrocampo in su, se c'è un giocatore che più di tutti risulta indispensabile, quello è Matias Soulé. A soli ventidue anni, l’argentino si è caricato sulle spalle l’attacco giallorosso trascinandolo fuori dalle difficoltà iniziali e dalla crisi di gol. Mentre i compagni di reparto tra infortuni e condizione altalenante faticano ancora a incidere, lui ha già lasciato il segno per continuità, qualità e concretezza: tre reti e due assist in sei partite di campionato. Per quanto riguarda, invece, il futuro, i Friedkin lo vedono come uomo del futuro che erediterà il ruolo di Paulo Dybala. E lo pensa anche il ct Scaloni che ha spento sul nascere le voci su una sua possibile convocazione con la nazionale italiana, promettendogli presto una maglia della Seleccion: "Matias è nel mio mirino, giocherà per l’Argentina". E lo farà probabilmente già a novembre se continuerà con queste prestazioni positive in giallorosso.