Podcast TMW Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo

Fabio Paratici torna ufficialmente a ricoprire un ruolo nel calcio mondiale. E lo fa dalla porta principale, rientrando al Tottenham come direttore sportivo. Un'ottima notizia per gli Spurs, tra presente e futuro. Perché? Semplice. Perché Paratici è uno dei migliori talent scout e dirigenti del panorama Mondiale. E ha imparato dagli errori, anche gestionali e degli investimenti sul mercato.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Le prime parole del dirigente

Fabio Paratici torna ad essere il direttore sportivo del Tottenham, come si legge sul sito ufficiale del club londinese: "Siamo lieti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici nel Club come Direttore Sportivo. Fabio collaborerà con Johan Lange, promosso anch'egli a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo. Questa nomina fa parte di una nuova struttura per la nostra men's football operation, concepita per rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine in tutti i settori del calcio maschile, dalla prima squadra ai ragazzi. Insieme, guideranno la strategia calcistica maschile e daranno il via a un nuovo, ambizioso capitolo per il Club. Questa evoluzione è parte del continuo investimento del Club in strutture calcistiche maschili e femminili di livello mondiale, volte a garantire un successo duraturo sul campo.

Queste le parole del dirigente italiano: "Sono entusiasta di tornare in un Club che amo. Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas come consulente per diversi mesi e ora non vedo l'ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che lavorando in partnership con Johan potremo costruire un futuro speciale per il Club e i nostri tifosi".