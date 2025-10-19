Milan-Fiorentina, Marelli: "Rigore? L'arbitro non doveva essere richiamato dal Var"

Dagli studi di DAZN, Luca Marelli ha commentato l'arbitraggio di Milan-Fiorentina. Si parte dall'episodio del rigore del 2-1: "Episodio molto particolare e discutibile. Dopo un lunghissimo check, il Var richiama Marinelli: lo rivede moltissime volte e poi concede il rigore. Non c'è una trattenuta, c'è semplicemente una mano di Parisi sul collo di Gimenez. A mio parere, se il rigore viene assegnato sul campo si storce il naso ma è una decisione di campo. Se invece in campo non viene dato, non ci sono gli estremi per l'on field review.

Episodio simile a quello di Juve-Inter: in quel caso il contatto nell'azione del gol del 4-3 venne giudicato giustamente sul campo, in questo caso no ed è stato commesso un errore".