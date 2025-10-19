Milan-Fiorentina, Marelli: "Rigore? L'arbitro non doveva essere richiamato dal Var"
TUTTO mercato WEB
Dagli studi di DAZN, Luca Marelli ha commentato l'arbitraggio di Milan-Fiorentina. Si parte dall'episodio del rigore del 2-1: "Episodio molto particolare e discutibile. Dopo un lunghissimo check, il Var richiama Marinelli: lo rivede moltissime volte e poi concede il rigore. Non c'è una trattenuta, c'è semplicemente una mano di Parisi sul collo di Gimenez. A mio parere, se il rigore viene assegnato sul campo si storce il naso ma è una decisione di campo. Se invece in campo non viene dato, non ci sono gli estremi per l'on field review.
Episodio simile a quello di Juve-Inter: in quel caso il contatto nell'azione del gol del 4-3 venne giudicato giustamente sul campo, in questo caso no ed è stato commesso un errore".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Tudor peggio di Thiago Motta: è già crisi. Juve senza idee, è un calcio banale. Nico Paz oscura Ildiz grazie a Fabregas. Serve Vlahovic. Il Milan solo trascinato da Leao: lo scudetto in testa. La Fiorentina contesta l’arbitro
Le più lette
1 Tudor peggio di Thiago Motta: è già crisi. Juve senza idee, è un calcio banale. Nico Paz oscura Ildiz grazie a Fabregas. Serve Vlahovic. Il Milan solo trascinato da Leao: lo scudetto in testa. La Fiorentina contesta l’arbitro
4 Allegri: "Leao ha le qualità per farci vincere. Primo posto? Bello, siamo più lontani dalla quinta"
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile