Milan, rinforzi per l'Europa League. Il Corriere dello Sport: "Occhio a Lenglet e Guirassy"

La miriade di infortuni che ha colpito il Milan in questa stagione costringe il club a tornare sul mercato, anche in vista di una Europa League che i rossoneri vorranno disputare da protagonisti. Lo scrive il Corriere dello Sport, che evidenzia alcuni degli obiettivi (e delle necessità) di mercato della squadra di Stefano Pioli, in primis alla ricerca di un centrale di difesa, che potrebbe essere quel Matteo Gabbia prestato al Villarreal in estate e pronto, se obbligato, a tornare a Milanello.

Lenglet e Kiwior per la difesa, occhi su Guirassy davanti

L'altro nome per la difesa porta a Clement Lenglet, il centrale in prestito dal Barcellona all'Aston Villa, dove però non ha ancora giocato un minuto in Premier. Il francese potrebbe tornare in Spagna a gennaio ed essere nuovamente girato in prestito, con il Barcellona che dovrà però contribuire al pagamento dello stipendio da sei milioni. Piace anche Jakub Kiwior dell'Arsenal, ex Spezia, ma i Gunners non aprono al prestito. Rossoneri attivi anche in attacco, dove il nome più caldo è quello di Serhou Guirassy dello Stoccarda, per cui in gennaio potrebbe essere esercitata la clausola da 18 milioni presente nel contratto.