Milan, rinnovo Ibrahimovic. Tuttosport: "Per 7 milioni di ragioni Zlatan dirà sì"

"Per 7 milioni di ragioni Zlatan dirà sì", scrive oggi Tuttosport. Era il rinnovo più semplice e così è stato. Lo svedese aveva voglia di continuare con il Milan e la società rossonera non aveva mai escluso la possibilità di averlo in rosa un altro anno. L'accordo era stato raggiunto già da qualche settimana, mancano da mettere nero su bianco gli ultimi dettagli, come la parte fissa e quella variabile di uno stipendio che non dovrebbe scendere sotto i 7 milioni. Un bel segnale, netto su chi sarà il leader dello spogliatoio anche l'anno prossimo. E poi si guarderà ad un'altra prima punta, con la situazione Mandzukic da valutare attentamente. Rimane vivo l'interesse per Belotti, ma è presto per parlarne.