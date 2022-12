Milan sul jolly Kadioglu. Gazzetta: "Nuova soluzione. Il padre: 'Lo vogliono'"

L'ultima idea per l’attacco del Milan porta a Ferdi Kadioglu, esterno offensivo del Fenerbahce. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, affermando come la sua duttilità unita alle qualità tecniche siano una valida alternativa al sogno Hakim Ziyech. È un’idea per il Milan del futuro. Vale dodici milioni e ha uno stipendio in linea con i parametri del club. Per i rossoneri potrebbe essere un affare, visto che come ha detto lo stesso padre-agente del giocatore, oltre al Milan, ha avuto un contatto anche col Napoli.