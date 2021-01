Mirabelli a Tuttosport: "Io al Torino? Certo che accetterei, sarebbe una bella sfida"

"Io al Torino? Certo che accetterei, sarebbe una bella sfida". Queste le parole dell'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, a Tuttosport. Il dirigente prosegue: "Con grande coraggio accetterei perché mi intriga. Il Toro è uno dei club più gloriosi d'Italia: non potrei dire no, soprattutto per mio fratello che è tifosissimo granata! Al di là delle battute, spero davvero che il Toro di Cairo si salvi e torni prima possibile a lottare per una qualificazione europea: la sua vera dimensione storica".