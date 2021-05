Mistero Inzaghi. Il Messaggero: "Il rinnovo del tecnico della Lazio resta in stand by"

Come scrive Il Messaggero, nonostante i 64 punti dopo 33 giornate con la Lazio per il terzo anno il rinnovo di Simone Inzaghi non arriva. Sabato il tecnico ha avuto un colloquio con il presidente Lotito, dandosi appuntamento a fine campionato: a parole non c'è alcuna possibilità di divorzio, ma questa attesa continua a far tremare un popolo. Forse costituisce una discriminante il ritorno in Champions? Inzaghi vuol restare ma gradirebbe un'ulteriore gratificazione economica, sforzo per cui Lotito necessita delle stesse entrate della Uefa dello scorso anno.