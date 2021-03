Montipò al Corriere dello Sport: "Ho fermato CR7, Benevento pronto a tutto"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il portiere del Benevento Lorenzo Montipò è tornato sul blitz dello Stadium dei sanniti: "È qualcosa di semplicemente fantastico. Una cosa che non realizzi sia successa veramente fino a che non ti rendi conto che è andata proprio in quella maniera. Serve un po' di tempo, era una cosa impensabile e che nessuno avrebbe mai creduto potesse accadere. Il fatto che siamo entrai nella storia con nostro club non può che inorgoglirci". Battere la Juve di Ronaldo, del resto, non è cosa da tutti i giorni: "La più bella parata credo di averla fatta proprio su Ronaldo - ha confidato il numero uno giallorosso -. Si era nell'ultimo quarto d'ora e il portoghese ha vinto una serie di rimpalli in area sulla sinistra, poi quando mi si è parato di fronte ha mirato sotto la traversa. Io ho avuto i riflessi pronti per mandare in angolo".