Morata-Juve, futuro incerto. Tuttosport: "Record di reti alla portata ma non ha garanzie di restare"

"Record di reti alla portata ma non ha garanzie di restare", si legge oggi su Tuttosport sul futuro di Alvaro Morata. La rete realizzata contro il Genoa non può garantire a Morata la maglia bianconera a vita. Ha segnato 17 reti in 37 gare in questa stagione, e potrebbe migliorare il suo record di 20 reti ottenuto con la maglia del Real Madrid. E' un elemento su cui la Juventus fa affidamento, ma non lo riscatterà quest'estate per 45 milioni. Potrà pagarne altri 10 all'Atletico per averlo in prestito un altro anno, anche perché lo spagnolo non ha intenzione di fare ritorno ai colchoneros. Non ha legato con Simeone e a Torino si trova molto bene. Un finale di stagione super potrebbe valere la riconferma, ma occhio a Milik e Kean.