Mourinho alla Roma. Corriere della Sera: "Colpo mediatico a livello mondiale, come CR7"

"Mouvendosi alla 007, con un blitz a Londra la settimana scorsa, Dan e Ryan Friedkin hanno trovato l'accordo con Mourinho". Esordisce così il Corriere della Sera nell'edizione odierna. Il contatto è avvenuto tramite il braccio destro di Jorge Mendes, Valdir che ha portato in dote chi dovrà cancellare i giallorossi dagli 'zeru tituli'. L'entusiasmo dei tifosi è a livelli inimmaginabili, a livello mondiale è un colpo mediatico in stile Cristiano Ronaldo che accende i riflettori su tutta la Serie A. Non ha mai giocato per partecipare, è qui per tornare lo Special One.