Mourinho alla Roma, il QS: "La serie A diventa la vera Superlega"

"La serie A diventa la vera Superlega", scrive il QS stamane in edicola. Tre lettere: Mou. Sole tre lettere per fare esplodere di gioia il popolo giallorosso in un piovoso pomeriggio romano. Non è una fake news e nemmeno uno scherzetto social. Il colpo dei Friedkin è un all in da esperti pokeristi, che in una sola mano rimette in piedi la Roma e la carica di sogni. Mou farà la guerra contro tutti. Sarà allenatore, capopopolo, ribelle, pirata e guai a toccargli la ciurma. Già ieri alle cinque circolavano le prime magliette con la faccia di Mourinho, la corono da imperatore ed il "claim" alla Giulio Cesare: veni, vidi, vici. E proprio ora che gli interisti festeggiavano un "titulo", ecco che Mourinho va alla Roma. Ma se Conte può passare dalla Juventus all'Inter, Mourinho può andare dall'Inter alla Roma. E' il calcio. Ed è bello proprio per questo. E se dovesse tornare anche Allegri, ce la facciamo da noi la Superlega.