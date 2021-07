Muro contro muro. Corriere della Sera: "Si sfidano le migliori difese dell'Europeo"

La finale tra Italia e Inghilterra sarà questione di dettagli, di nervi e di solidità. Per il Corriere della Sera sarà muro contro muro, ma gli Azzurri vorranno riprendere il pallino del gioco e comandare nella tana del nemico. Donnarumma, Bonucci e Chiellini se la vedranno con Kane e Sterling, veri spauracchi della Nazionale di Southgate. L'attaccante sarà controllato dai due centrali, mentre su Sterling ci sarà Di Lorenzo che necessiterà dell'aiuto di Chiesa. Dall'altro lato Emerson Palmieri dà qualche certezza in meno di Spinazzola in fase di spinta, qualcuna in più in fase difensiva. Infine davanti, Immobile si è smarrito e Mancini sta ragionando su chi far giocare per scardinare una retroguardia che sembra quasi insuperabile.