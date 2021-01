Nainggolan al Corriere dello Sport: "Conte? Mi concedeva 8 minuti e mi indicava responsabile di tutto"

"Conte? Mi concedeva 8 minuti e mi indicava responsabile di tutto". Queste le parole di Radja Nainggolan al Corriere dello Sport in edicola questa mattina sull'avventura all'Inter. Il centrocampista del Cagliari chiarisce: "In nerazzurro ho avuto un grandissimo tecnico, ma sono rimasto ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come responsabile di tutto. Che potevo fare in otto minuti? Non ho aperto polemiche a quei tempi, non lo faccio ora. E' andata così. Sono sano, integro. Non ho mancato un allenamento, non faccio un minuto di ritardo".