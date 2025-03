Napoli al lavoro per il colpo estivo: occhi puntati su Paixao ma il Feyenoord chiede tanto

Il Napoli lotta per il quarto Scudetto della propria storia ma pensa anche al futuro, con un focus particolare sul mercato estivo. Nel mirino degli azzurri - si legge anche su Il Mattino - ci sarebbe Igor Paixao, esterno di proprietà del Feyenoord che ha fatto male anche al Milan in Champions League. Il Napoli non a caso è alla ricerca di un erede di Kvaratskhelia e ha messo gli occhi sull'attaccante brasiliano. Il club avrebbe intensificato i contatti con il Feyenoord, attraverso il lavoro di alcuni intermediari.

La richiesta degli olandesi non è bassa, visto che il club di Rotterdam chiede 35 milioni per liberare l'ex Coritiba. Il Napoli invece è pronto a offrirne circa 25 ma sembra intenzionato ad andare fino in fondo, visto che la trattativa sembra ben avviata. Su Paixao sembrerebbe esserci anche la Roma, anche se i partenopei sono nettamente più avanti al momento. Il Napoli allo stesso tempo sembra aver abbandonato la pista Alejandro Garnacho, probabilmente infastidito dall'atteggiamento dell'entourage del calciatore in forza al Manchester United. In ogni caso, la priorità per una fascia sinistra oggi affidata a Neres sembra quella legata a Paixao.