Bastoni dopo Barcellona-Inter 3-3: "C'è rammarico, però il pareggio è un risultato giusto"

vedi letture

Barcellona-Inter 3-3. È questo il risultato di una spettacolare semifinale d'andata di Champions League. Nella serata del Montjuic succede di tutto: i nerazzurri sbloccano la gara dopo soli 30 secondi con una magia di tacco di Thuram e al 21' raddoppiano grazie a un'acrobazia di Dumfries. Il Barcellona accorcia immediatamente con Yamal e al 38' trova il pari grazie a Ferran Torres. Nella ripresa l'Inter torna avanti ancora con Dumfries, ma l'autogol di Sommer ristabilisce la parità. Tra sei giorni il ritorno a San Siro.

Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha analizzato così la gara ai microfoni di Inter TV: "È stata una partita bella e divertente, con tante occasioni da entrambe le parti. Va riconosciuto il valore del Barcellona, ma sono orgoglioso del risultato e della prova della squadra. C’è rammarico perché siamo stati in vantaggio per due volte, sarebbe stato bello portare a casa la vittoria. Però il pareggio è un risultato giusto. In una semifinale di Champions, che non capita tutti gli anni, era importante dare un segnale. Il ritorno? Siamo sicuri che i nostri tifosi ci daranno una grande mano a San Siro, viviamo per momenti come questo”.

Infine, chiosa sulle 250 presenze in maglia nerazzurra: “Spero di farne altrettante. Il campionato si è complicato un po’, ma ci crediamo ancora: dobbiamo dare tutto”.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde (42' Garcia), Cubarsi (38' st Christensen), Martinez, Martin (1' st Araujo); de Jong, Pedri (38' st Gavi); Yamal, Olmo (22' st Lopez), Raphinha; Torres. Allenatore: Flick

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries (36' st Darmian), Barella, Calhanoglu (26' st Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (11' st Augusto); Lautaro (1' st Taremi), Thuram (36' st Zielinski). Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Turpin

Marcatori: 1' Thuram (I), 21' e 18' st Dumfries (I), 25' Yamal (B), 38' Torres (B), 20' st aut. Sommer (B)

Ammoniti: Calhanoglu (I), Cubarsi (B)