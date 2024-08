Napoli, Conte da la carica in attesa degli ultimi innesti

vedi letture

Antonio Conte prepara il 3-4-2-1 che è stato leitmotive dei due ritiri pre stagionali del Napoli in vista della sfida di domani contro l'Hellas Verona. Il tecnico leccese, che è ancora in attesa degli ultimi innesti per completare definitivamente la rosa e renderla competitiva con le altre corazzate del torneo, dà la carica ai suoi in vista dell'esordio stagionale: l'allenatore - come riporta Il Mattino - vuole iniziare con il piede giusto e lo ha già trasmesso ai suoi.