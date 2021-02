Napoli, emergenza continua in attacco. Il Mattino: "Mertens part time, Politano falso 9"

Gattuso, ritrovatosi in questo periodo a gestire un'emergenza infortuni a dir poco problematica, può consolarsi con il rientro di Dries Mertens: come riporta Il Mattino, il belga ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e sarà disponibile per la sfida di domani contro il Granada. A questo si aggiunge il sospiro di sollievo per Osimhen, che dopo il trauma cranico rimediato contro l'Atalanta si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno dato esito negativo. Dovrà osservare qualche giorni di riposo (salterà l'Europa League e quasi certamente il Benevento), dopodiché è previsto un nuovo check medico, cui farà seguito la ripresa degli allenamenti. Senza il nigeriano, e con Mertens a mezzo servizio, dall'inizio contro gli spagnoli dovrebbe partire Politano, nell'inedita posizione di centravanti. Il piano B è Lorenzo Insigne, anche perché Petagna, ancora assente, punta al rientro domenica contro i sanniti.