Napoli fuori dall'Europa. Corriere del Mezzogiorno: "È rimasta solo la lotta Champions"

"Napoli fuori dall'Europa. È rimasta solo la lotta Champions" scrive Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Dopo la Coppa Italia, azzurri fuori a febbraio anche dall'Europa League. Nonostante alcuni problemi, con il Granada si è vista una squadra di avere intensità e di spingere per la rimonta. Ora a Gattuso non resta che arrivare nelle prime quattro posizioni in campionato, per conquistare la qualificazione in Champions, un cammino che passa anche dal recupero con la Juve che probabilmente verrà fissato il 17 marzo. Ora il tecnico azzurro deve guardare avanti: "Bisogna recuperare le energie e i lavoratori, lavorare sull'entusiasmo e ritrovare il nostro gioco. La squadra deve stare tranquilla, sono io il primo responsabile".