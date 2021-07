Napoli, gli intoccabili di Spalletti. La Gazzetta dello Sport: "Non solo Koulibaly"

Luciano Spalletti ha già cominciato a mandare messaggi forti ai tifosi ed al presidente del Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport Koulibaly è considerato un intoccabile per il carisma, la personalità e la qualità che ha. Inoltre anche Fabian Ruiz, per la capacità di ricoprire più posizioni, è indispensabile. Infine, Zielinski e Insigne che contribuiscono a fornire agli azzurri un' imprevedibilità e una duttilità in più.