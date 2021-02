Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Gli azzurri battono la Juve. Insigne, gol e dedica d'amore"

Non vuole più attacchi personali, Rino Gattuso, dopo essersi preso la sua rivincita personale contro tutti i detrattori. Il Napoli vince di misura contro la Juventus e si porta a -2 proprio dai bianconeri che occupano il terzo posto in classifica. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola titola così: "Gli azzurri battono la Juve. Insigne, gol e dedica d'amore", in riferimento all'esultanza con un "Buon San Valentino" dedicata a sua moglie.