Napoli, Il Mattino: "Lozano vuole spegnere la luce di Cristiano Ronaldo"

Il Mattino si concentra sulla sfida nella sfida tra Lozano e CR7 in Napoli-Juve. "Lozano vuole spegnere la luce di Cristiano Ronaldo" scrive il quotidiano. Il messicano si prepara a sfidare il portoghese bianconero. In questa stagione è stato Lozano il trascinatore della formazione di Rino Gattuso, il più brillante anche in questa fase di difficoltà della squadra, tra campionato e coppe ha messo a segno 13 gol, è lui ad avere i numeri migliori degli azzurri, in questo senso. CR7, capocannoniere della serie A con 16 gol, ha mantenuto un rendimento straordinario anche in questa stagione giocando tutte le partite di campionato e facendo sempre la differenza nelle sfide più importanti e dando un contributo fondamentale nei momenti di maggiore difficoltà dei bianconeri: una media gol incredibile, 23 reti tra campionato e coppe in 25 partite. E Lozano in questa stagione ha mostrato anche un feeling particolare con un il gol, già 9 le reti in campionato, 6 al Maradona (le doppiette con Genoa e Atalanta e i gol con Sampdoria, Fiorentina) tre in trasferta con Crotone, Cagliari e Verona. Importante anche nell'ultimo passaggio, tre gli assist in campionato e uno in coppa Italia: la sua presenza è fondamentale per l'imprevedibilità del reparto offensivo azzurro, con qualunque sistema di gioco. Un rendimento costante, spesso tra i migliori in campo in assoluto, un punto fermo per Gattuso. Ronaldo è sempre l'uomo decisivo per la Juve, una media gol fantastica, 23 gol in 25 partite, un campione assoluto che fa la differenza soprattutto nelle partite che contano di più.