Napoli, Il Mattino: "Ringhio, operazione riscatto: ultima chance, ora è vietato sbagliare"

"Ringhio, operazione riscatto: ultima chance, ora è vietato sbagliare". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Il Napoli di Gennaro Gattuso scenderà in campo quest'oggi alla Dacia Arena di Udine contro i bianconeri di Luca Gotti, in un match che non va fallito se si vuole ambire a posizioni di alta classifica ma allo stesso tempo delicato vista la condizione di forma dei friulani.