Napoli, il casting di De Laurentiis. Corriere dello Sport: "Benitez, Allegri e Spalletti"

Come scrive il Corriere dello Sport, a Napoli si decide tutto o quasi nelle prossime ore: De Laurentiis ha chiamato Benitez per provare a dare una svolta in ottica Champions, l'obiettivo minimo. Non resta che attendere le ultime riflessioni e soprattutto il risultato della sfida in programma domani con lo Spezia, nei quarti di Coppa Italia. Il numero uno dei due impegni cruciali per la panchina di Gattuso, inutile girarci intorno. Prima la Coppa e poi domenica il Parma in campionato e sempre al Maradona: il destino di Rino, ahilui, è legato all'esito di queste due partite. De Laurentiis ha parlato anche con Allegri e Spalletti. Ne ha sondato idee, programmi, progetti e se questo non è casting, beh, poco ci manca.