Napoli, Meret torna dopo la sosta. Lontano, invece, il rinnovo del portiere azzurro

In casa Napoli tiene banco il rinnovo di Alex Meret, che si sta rivelando più complicato del previsto. Il portiere ha il contratto in scadenza a giugno e, certamente, De Laurentiis non vuole perderlo gratis consentendo ad eventuali rivali italiane di aggiudicarselo a parametro zero. Come riporta Il Mattino, siamo ancora in una fase da fumata grigia: il ds Manna e il potente agente, Pastorello, si vedranno dopo la sosta per tornare a discuterne.

L'accordo definitivo è lontano, ma se da una parte De Laurentiis non vuole perderlo a zero, dall'altra Meret vorrebbe restare al Napoli per almeno altri tre anni. L’ultimo incontro, la settimana scorsa, non ha prodotto alcun passo in avanti: ne servono altri di appuntamenti, infatti Pastorello tornerà a Napoli a fine ottobre proprio per tentare di comprendere se ci sono le condizioni per una permanenza. C'è da dire che, dal punto di vista dell'agente di Meret, non c'è la fretta che invece ha il Napoli.

Se ne riparlerà dunque dopo la sosta. Nel frattempo, Meret fa parlare di sé per un altro motivo: da Castel Volturno filtra che sta bene, sta bruciando i tempi e il piano di recupero va avanti proprio nella direzione che era stata prevista dal medico, Raffaele Canonico. Alex torna titolare, molto probabilmente, con l’Empoli, alla ripresa del campionato.