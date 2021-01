Napoli, Mertens di nuovo ko. Corriere del Mezzogiorno: "In Belgio, la caviglia non va"

Come annunciato dal Napoli ieri con un comunicato ufficiale, Dries Mertens è costretto a tornare in Belgio, ad Anversa, per un riacutizzarsi del problema alla caviglia che l'aveva fermato a dicembre scorso contro l'Inter. Il Corriere del Mezzogiorno all'interno delle pagine sportive dedica spazio proprio a questo tema: "Mertens in Belgio: la caviglia non va. E Petagna torna al centro dell'attacco".