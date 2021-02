Napoli, nessun ribaltone. Tuttosport: "Gattuso incassa il sostegno di De Laurentiis"

Ultima spiaggia per Gattuso? I rumors direbbero proprio di no. Questo è quello che scrive Tuttosport in edicola oggi sul tecnico del Napoli, che sarebbe quindi destinato a sedere sulla panchina del Napoli fino al termine della stagione. A meno che De Laurentiis non torni sui propri passi. Il presidente sa che la squadra è in piena emergenza, si informa quotidianamente con Gattuso. Questo riavvicinamento di ADL potrebbe servire anche a dare maggiore serenità all'ambiente. E mettere l'allenatore di fronte all'obbligo di evitare la sconfitta con la Juventus, significherebbe averlo già esonerato. Non è così.