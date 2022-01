Napoli, prima il via libera poi lo stop di tre. Tuttosport: "Possibile un altro colpo di scena"

Se il recente passato ci aveva abituato a un'Asl severa, visto il rinvio della gara tra Juventus e Napoli della scorsa stagione, questa volta è meglio parlare di decisioni intermittenti. Come riporta Tuttosport la vicenda che ha caratterizzato la vigilia della sfida è stato pieno di colpi di scena che, a quanto sembra, potrebbero non essere finiti. I partenopei sono infatti partiti alla volta di Torino dopo il comunicato dell'Asl che dava il via libera ai giocatori con dose booster nonostante le diverse positività riscontrate in squadra e poste in quarantena. Durante il viaggio del Napoli, però, un secondo comunicato che ferma tre giocatori i quanto sprovvisti di terza dose: si tratta di Zielinski, Rrahmani e Lobotka, posti in isolamento nelle loro stanze di albergo. A quanto filtra, però, l'isolamento che vieta ai giocatori qualsiasi contatto personale, potrebbe non essere applicato al loro ambito lavorativo. Qualora l'eventualità fosse confermata, i tre potrebbero evidentemente scendere in campo per la partita.