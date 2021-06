Napoli, priorità a sinistra. Corriere dello Sport: "Nuno Tavares allunga, la distanza è di 3 milioni"

Il Napoli, (quasi) smaltita la delusione per il fallimento Champions, pensa ad allestire la rosa per consegnare a Luciano Spalletti una squadra in grado di competere su più fronti. La priorità al momento è la fascia sinistra e il profilo individuato dai partenopei è quello di Nuno Tavares, ventunenne terzino mancino in forza al Benfica. L'offerta del Napoli è ferma a 12 milioni di euro più il cartellino di Mario Rui, per sfoltire il monte ingaggi, ma la controproposta portoghese è di 15 milioni. La distanza è minima ma in caso di fumata nera, i nomi in lista sono sempre quelli di Emerson Palmieri e Reinildo Mandava.