Nessuna distrazione, Tuttosport: "Gattuso stringe la morsa sul Napoli"

vedi letture

Nessuna distrazione per il Napoli di Gattuso. Come scrive Tuttosport il messaggio del tecnico è stato diretto, asciutto e essenziale e lo ha voluto lanciare ieri sera ai suoi calciatori, durante la cena nell'hotel che ha ospitato il Napoli. Massimo rispetto per il Crotone, che ha incassato il maggior numero di gol nei 5 top campionati europei e pur avendo Ringhio l'organico (quasi) al completo. Davanti punterà su Osimhen, con Politano a destra e Insigne in staffetta con Lozano a sinistra.