Nicola Berti al QS: "Suning non lascerà l'Inter. Ora ha la squadra più forte della Serie A"

vedi letture

"Suning non lascerà l'Inter. Ora ha la squadra più forte della Serie A", parola di Nicola Berti al QS. "Finalmente c'è un campionato un po' carino, il Milan è la vera sorpresa. Hanno azzeccato gli acquisti ed una rosa importante", dichiara l'ex nerazzurro, che poi prosegue: "Da tifosissimo interista dico che abbiamo recuperato il gap con la Juventus. La Juventus è sempre una grandissima squadra, ma ora l'Inter non si può lamentare della rosa che ha. Manca solo una punta se proprio si dovesse fare male qualcuno, siamo vicini alla Juve, forse anche più forti. Lo scontro diretto è stato dominato, non è stata data alcuna possibilità all'avversario. Il passaggio di proprietà? Solo chiacchiere, i cinesi sono solidissimi. Non penso lasceranno, in più stanno lavorando bene".