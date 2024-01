Oggi le visite di Traorè con il Napoli, Il Mattino: "ADL vuole un esperto di malattie infettive"

vedi letture

Hamed Traoré si prepara al ritorno in Serie A. Il centrocampista ivoriano, che ha lasciato il Sassuolo solo un anno fa, è pronto a calcare i campi italiani e questa mattina svolgerà le visite mediche con il Napoli, che ha trovato un accordo con il Bournemouth sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto per acquistare il calciatore. L'ultimo passo prima della firma sono proprio i test fisici dell'ivoriano, un'incognita visto che il calciatore è reduce dalla malaria, motivo per cui Aurelio De Laurentiis ha espressamente chiesto la presenza di una figura particolare, un esperto di malattia infettive, come scrive Il Mattino.

ADL NON VUOLE AVERE DUBBI

Il presidente del Napoli è stato chiaro e non vuole correre rischi nel tesserare il calciatore. Per questo dopo i consueti test fisici Traorè verrà visitato anche da un esperto di malattie infettive, che dovrà garantire il pieno recupero del ragazzo dopo la malaria. In Inghilterra, prima della partenza di Traorè, i dirigenti del Bournemouth parlavano di un percorso di recupero che sarebbe durato un paio di mesi, un'eventualità che ADL vuole evitare ad ogni costo. Sebbene ci sia l'accordo tra club, le visite in questo caso non saranno la classica formalità.