Oggi Napoli-Juve. Corriere dello Sport: "La Supercoppa ha cambiato la stagione di entrambe"

La Supercoppa ha cambiato la stagione sia del Napoli che della Juventus. Che oggi si ritroveranno di fronte, una contro l'altra. Nessuna delle due sta giocando un calcio che ruba l'occhio, ma con una differenza sostanziale: la Juve sta dietro e vince, il Napoli sta dietro e perde. La Juve sembra aver trovato il proprio equilibrio rimettendosi in careggiata. Dalla Supercoppa i bianconeri hanno giocato sette partite e ne hanno vinte sei, l'unico pareggio (0-0 nella semifinale di ritorno contro l'Inter) è servito per qualificarsi alla finale. Tranne in quest'ultima, hanno sempre segnato nelle sei gare disputate. I dati del Napoli sono l'esatto contrario. Nelle sette gare successiva alla Supercoppa il Napoli ne ha vinte due, ne ha perse tre e preso gol in cinque partite. A scriverlo è il Corriere dello Sport