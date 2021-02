Oggi tocca al Milan, Tuttosport e le parole di Pioli: "Riprendiamoci la vetta"

Oggi tocca al Milan. I rossoneri questo pomeriggio scenderanno in campo a San Siro contro il Crotone di Giovanni Stroppa. La formazione di Stefano Pioli dovrà rispondere all'Inter per riprendersi il primo posto in classifica. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport che riprende le parole in conferenza del tecnico milanista: "Riprendiamoci la vetta".