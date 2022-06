Origi nuovo Diavolo. La Gazzetta: "Atteso a Milano per visite e firma già la prossima settimana"

Divock Origi si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport. Origi potrebbe essere rossonero la prossima settimana, al massimo in quella successiva. Per metà giugno avrà sostenuto le visite mediche a Milano e firmato il quadriennale rossonero. Nel Milan avrà un ruolo centrale: dividersi l’area di rigore con Olivier Giroud. E’ sull’attacco che si concentrano i primi movimenti del club e nel prossimo film della stagione Origi è considerato uno degli attori protagonisti. Sempre in attesa di Ibrahimovic: Zlatan resterà fuori fino a gennaio, ma il tempo delle scelte arriverà molto prima. La prossima settimana potrà essere decisiva anche per lui.