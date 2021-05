Panchina Juve. La Gazzetta: "Bis improbabile per Pirlo. Per Allegri è intrigo Real"

"Bis improbabile per Pirlo. Per Allegri è intrigo Real", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Il bis di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è abbastanza improbabile: i bianconeri si stanno guardando attorno. Max Allegri è in corsa, ma anche per il Real Madrid. Dopo due anni sabbatici è pronto a tornare in panchina: è in stand by, con i dirigenti blancos che gli hanno chiesto di pazientare ancora qualche giorno. E nel frattempo si è rifatto vivo l'amico Andrea Agnelli. Ma anche al PSG Pochettino non è certo di rimanere, e Leonardo potrebbe pensare allo stesso Allegri. E alla Juve chi va? Si è parlato di Inzaghi e Gattuso, ma attenzione alla candidatura di Gian Piero Gasperini.