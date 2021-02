Parma-Bologna, la moviola del Corriere dello Sport: "Non c'è rigore su Gagliolo"

"Non c'è rigore su Gagliolo", titola il Corriere dello Sport sul contatto Gagliolo-Skov Olsen. Mancava da tre mesi Guida e Rizzoli gli affida una gara non particolarmente complicata sulla carta. E così è alla fine: 26 falli e 3 ammoniti. Regolari le reti rossoblu e non sono da rigore i contatti tra Gagliolo e Skov Olsen prima, e poi tra lo stesso Gagliolo e Dominguez nel recupero. Una buona direzione per l'arbitro al rientro dopo un lungo stop.