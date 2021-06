Pensiero stupendo. Corriere della Sera: "En plein azzurro, Mancini fa giocare tutti"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna fa il punto sull'Italia. Mancini ottiene la terza vittoria di fila, il primo posto e il record dei trenta risultati utili come Pozzo. In più tiene anche la porta inviolata da 1.055 minuti. Le riserve giocano come i titolari e permettono di prenotare il volo per Wembley dove sabato prossimo sfideremo Ucraina o Austria. E' difficile anche solo immaginare che tutto sia così magicamente perfetto tanto da aver paura che qualcuno possa svegliarci. E' un'altra giornata che gonfia i cuori. La risposta più bella è quella che hanno dato coloro che giocavano meno, ma anche Verratti, rimasto in campo fino alla fine. Oppure Pessina, che dopo dieci minuti si scrolla di dosso l'emozione, Chiesa che risulta il migliore in campo, Bernardeschi che colpisce un palo nella ripresa, Bastoni che stupisce per autorevolezza. L'abbondanza sarà un bel problema.