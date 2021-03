Pezzella, Amrabat, Vlahovic. QS-La Nazione: "Tentazioni milionare per il Milan"

Schegge di mercato che potrebbero animare l'asse delle trattative tra Fiorentina e Milan. Così La Nazione definisce i giocatori viola a cui il Milan potrebbe essere interessato nel prossimo mercato. Dal capitano Pezzella, su cui i rossoneri già avevano fatto un pensierino, passando per Dusan Vlahovic che continua a raccogliere estimatori non solo in Italia, per finire dulcis in fundo a Sofyan Amrabat. Anche per questo i tre viola vorranno mettersi in mostra ed essere protagonisti: per la squadra e per il loro futuro.