"Piazza Inter". Corriere dello Sport: "In trentamila a Milano per festeggiare il titolo"

"In trentamila a Milano per festeggiare il titolo", si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola. La festa attesa 11 anni è scattata alle 16.52, quando il Sassuolo ha fermato sul pareggio l'Atalanta. Nel 2010/2011 l'Inter aveva alzato al cielo la Supercoppa Italiana, il Mondiale per Club e la Coppa Italia, ma la gioia dello scudetto di ieri è stata qualcosa di speciale. Perchè è rimasta compressa per troppo tempo dopo il triplete, complice la striscia di nove scudetti della Juventus. Ecco perché in una Milano con famiglie in giro con le mascherine, nel pomeriggio di ieri è scoppiato il caos. Clacson di auto in colonna un po' ovunque, e circa 30mila persone in giro, secondo la questure. Un'esplosione di gioia irrefrenabile: "In questa pandemia tu sei l'unica gioia mia", si legge su uno striscione.

Il ritrovo è stato in piazza Duomo: non tutti avevano le mascherine e ci sono stati assembramenti. E pure San Siro è andato in tilt: all'esterno dove ci sono il bar frequentato dagli Ultras ed il nuovo murales dedicato a Lukaku, centinaia di tifosi interisti che poi si sono spostati verso Castello Sforzesco. E anche sotto la sede nerazzurra non è andata meglio.